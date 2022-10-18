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19:11 18.10.2022

Кабмін пропонує поширити закон про "інвестиційних нянь" на проєкти від EUR12 млн

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Кабмін пропонує поширити закон про "інвестиційних нянь" на проєкти від EUR12 млн

Кабінет Міністрів України пропонує Верховній Раді поширити закон про "інвестиційних нянь" на проєкти від EUR12 млн, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Сьогодні уряд подасть до Верховної Ради законопроєкт, яким буде удосконалено положення закону про "інвестиційних нянь". Попри війну, ми маємо одразу сім заявок від великих інвесторів, які зараз готові вкладати кошти, створювати нові робочі місця та експортні надходження. Ми пропонуємо, щоб відтепер преференції цього закону стосувалися проєктів не від EUR20 млн, а від EUR12 млн", - сказав Шмигаль на засіданні уряду у вівторок.

Крім того, за його словами, буде розширено сфери, у яких можна реалізувати відповідні проєкти. Зокрема, на виробництво енергоефективних будівельних матеріалів, кліматичного обладнання, систем опалення і кондиціювання та гарячого водопостачання.

"Такі зміни сприятимуть тому, що бізнес інвестуватиме сотні мільйонів у важливі проєкти нашої економіки та країни", - підсумував Шмигаль.

Крім того, представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі повідомив, що законопроєкт також передбачає можливість для інвестора розпочати реалізацію проєкту до укладення спеціального інвестиційного договору та внести інвестиції на передпроєктні роботи в обсязі 25% від вартості загального розміру значних інвестицій.

Також пропонується зменшити межі розміру значних інвестицій, вкладених в об'єкти інвестування до укладання спеціального інвестиційного договору, та кількість створених нових робочих місць протягом терміну реалізації інвестиційного проєкту зі значними інвестиціями для можливості залучення до інвестиційного процесу більшого кола суб'єктів господарювання не лише великих, а й середніх підприємств.

 

Теги: #премєр #пропозиція #інвестняні

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