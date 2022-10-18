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19:08 18.10.2022

Керівники підприємств критичної інфраструктури в РФ отримують плани щодо мобілізації співробітників до армії, незважаючи на заявлене раніше бронювання

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Керівники підприємств критичної інфраструктури в РФ отримують плани щодо мобілізації співробітників до армії, незважаючи на заявлене раніше бронювання

Керівники підприємств критичної інфраструктури в Росії направляють співробітників у військкомати для виконання отриманих планів щодо мобілізації, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у вівторок.

"Російське військово-політичне керівництво не припиняє вживати заходів щодо поповнення особовим складом підрозділів, що зазнали втрат на території України. Незважаючи на попереднє бронювання переліку працівників критичної інфраструктури російської федерації, керівники таких підприємств все ж отримують плани, які вимушені виконувати. Тому направляють своїх співробітників до військкоматів", - йдеться у повідомленні.

У ньому уточнюється, що також продовжується поповнення втрат російських підрозділів за рахунок ув'язнених.

"Станом на початок жовтня, із загальної восьмитисячної чисельності бойовиків приватної військової компанії “вагнер”, більше половини складають найманці згаданої категорії", - підсумували в Генштабі.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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