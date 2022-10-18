У Києві відновили постачання електроенергії 83 тисячам сімей, що залишилися без світла після ранкових обстрілів міста – Кличко

У Києві відновили постачання електроенергії 83 тисячам сімей, що залишилися без світла після ранкового обстрілу об'єкта критичної інфраструктури російськими окупантами, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

За його словами, унаслідок обстрілу відключалося енергообладнання ДТЕК "Київські електромережі", що живить водоканал та житловий масив Троєщина.

"Фахівцям вдалося всього за сім годин виконати технічні роботи та підключити клієнтів за резервною схемою живлення на час, поки відновлюватимуть пошкоджену обстрілами інфраструктуру міста", - написав Кличко в телеграм-каналі у вівторок.

Він зазначив, що два об'єкти критичної інфраструктури зазнали сьогодні серйозних пошкоджень, зокрема об'єкт у Деснянському районі.

"Ми робимо все, щоб забезпечити киян життєво важливими послугами в умовах війни в країні", - наголосив Кличко.

Мер Києва також додав, що після ранкової ракетної атаки частині споживачів уже відновили водопостачання. "Ремонтні бригади працюють, щоб швидше стабілізувати системи електро- та водопостачання столиці", - підсумував він.