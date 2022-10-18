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14:09 18.10.2022

За два дні збито 51 БПЛА Shahed-136, 10 крилатих ракет та штурмовик Су-25 – спікер Повітряних сил ЗСУ

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За два дні збито 51 БПЛА Shahed-136, 10 крилатих ракет та штурмовик Су-25 – спікер Повітряних сил ЗСУ

За 17-18 жовтня було збито 51 безпілотний літальний апарат Shahed-136, 10 крилатих ракет та штурмовик Су-25, якими РФ атакувала Україну, повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"Станом на зараз вже збито 51 безпілотний літальний апарат Shahed 136 і 10 крилатих ракет. Окрім того, сьогодні маємо ще збитий штурмовик Су-25", - сказав Ігнат на брифінгу у Military media center у вівторок, уточнивши, що це результати за 17-18 жовтня.

Він додав, що, за інформацією повітряного командування "Південь", станом на вівторок збито вже 100 іранських БПЛА, зокрема 96 Shahed-136 та 4 Mohajer-6.

Теги: #війна #ракети #бпла #пс_зсу

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