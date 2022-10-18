Події

13:38 18.10.2022

Найближчими днями в Україні похолодає, місцями пройдуть дощі, у четвер із мокрим снігом

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Найближчими днями в Україні похолодає, місцями пройдуть дощі, у четвер із мокрим снігом

Невеликі дощі очікуються у середу, 19 жовтня, у західних та північних, а вдень також у центральних та Харківській області України.

Як повідомляє Укргідрометцентр, на решті території без опадів. Вітер південно-західний та західний, 7-12 м/с, на заході країни вдень місцями пориви 15-20 м/с.

Температура у західних та північних областях вночі 6-11°, удень 10-15°; на решті території вночі 3-8° тепла, вдень 13-18°, у південній частині до 21°.

У Києві 19 жовтня невеликий дощ. Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 8-10° тепла, удень 13-15°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, у Києві 19 жовтня найвища температура вдень була +23,3° у 2019 р., найнижча вночі -4,8°С у 1882 р.

У четвер, 20 жовтня, в Україні невеликий, у східних областях помірний дощ, уночі місцями з мокрим снігом, лише у західних та південно-західних областях удень без опадів. Вітер північно-західний із переходом на південний, 7-12 м/с, здебільшого на території країни місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 0-5° тепла, на півдні та сході країни до 8°; удень 5-10° тепла; у Карпатах вночі від 3° тепла до 2° морозу.

У Києві 20 жовтня невеликий дощ. Вітер північно-західний із переходом на південний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі 3-5° тепла, удень 7-9° тепла.

Теги: #погода #прогноз

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