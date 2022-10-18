Руйнуванням енергоінфраструктури України РФ знищує простір для переговорів - Зеленський

Росія знищує простір для переговорів руйнуванням енергетичної інфраструктури України, заявив президент Володимир Зеленський.

За його словами, після 10 жовтня внаслідок російських ударів 30% українських електростанцій було зруйновано, що призвело до масових відключень електроенергії у всій країні.

При цьому глава держави назвав націленість РФ на українську енергетичну та критичну інфраструктуру "іншим видом російських терактів", які знищують простір для переговорів.

"Місця для переговорів із путінським режимом не залишилося", - написав Зеленський у твіттері.