Окупанти під час обстрілів на сході пошкодили рефрижератор із тілами російських військових - голова "Укрзалізниці"

Унаслідок обстрілу залізничного вокзалу на сході постраждалих немає, повідомив у своєму твіттері голова "Укрзалізниці" Олександр Камишін.

"Черговий обстріл залізничного вокзалу на сході. Постраждалих серед пасажирів та залізничників немає. Пошкоджено один вагон-рефрижератор із тілами російських солдатів. Malum se ipsum devorat (зло пожирає саме себе – ІФ-У)", - написав він.

Як повідомлялося, раніше "Укрзалізниця" заявила, що всі потяги курсуватимуть за графіком, попри можливі оголошення повітряних тривог. Одночасно у разі запізнення пасажира на відправлення поїзда, його квиток залишається дійсним на наступний рейс у тому самому напрямку.