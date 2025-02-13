Камишін запросив Трампа приїхати в Україну дипломатичним потягом

Радник президента України зі стратегічних питань і член наглядової ради АТ "Укрзалізниця" Олександр Камишін запросив президента США Дональда Трампа відвідати Україну.

"Дорогий @POTUS ваш сміливий міністр фінансів Скотт Бессент успішно дістався нашим потягом з Києва до Польщі, прибувши за дві хвилини раніше часу у розкладі. RailForceOne (спеціальний потяг для дипломатичних місій в Україні - ІФ-У) чекає на вас", - написав Камишін у мережі X в четвер.

Він додав відео Трампа, в якому президент США висловився щодо сміливості міністра фінансів, який прибув з візитом до Києва у середу.

"Мій міністр фінансів достатньо сміливий – він вже в Україні. Він прибув потягом, з яким багато що могло трапитись, проте все добре", - висловився Трамп.

Спеціальний потяг для дипломатичних місій в Україні, який отримав неофіційну назву Rail Force One, забезпечував безпечне перевезення високопосадовців, включаючи президента США Джо Байдена, який відвідав Київ у 2023 році.

Раніше повідомлялось, що прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зустрівся з міністром фінансів США Скоттом Бессентом, який прибув з візитом до Києва.