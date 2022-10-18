РФ віддала перевагу психологічному терору українців, а не досягненням на полі бою - ISW

Удари російських окупантів по житлових районах Києва 17 жовтня за допомогою безпілотних літальних апаратів свідчать про те, що російські сили віддають перевагу психологічному терору, а не відчутним досягненням на полі бою, йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW) за 17 жовтня.

При цьому зазначається, що РФ продовжує використовувати свої відносини з Іраном для отримання безпілотників і ракет, які, ймовірно, компенсують її ракетний арсенал, що дедалі більше виснажується. "Недавнє використання Росією іранських боєприпасів, особливо "Шахід-136", ймовірно, відображає той факт, що Росія майже вичерпала велику частину своїх внутрішніх запасів оперативно-тактичної зброї... "Шахід-136" виконують роль крилатих ракет, але дають змогу Росії обходити санкції, зберігаючи при цьому здатність завдавати глибоких оперативних ударів", - йдеться у зведенні.

За даними ISW, газета Washington Post повідомила, що Іран, ймовірно, поставить РФ додаткові ракети, зокрема балістичні ракети малої дальності Fateh-110 та Zolfaghar на додаток до безпілотників Shahed-136, Mohajer-6 та Arash-2, проте офіційний представник МЗС Ірану заявив, що Іран не постачав зброю "жодній зі сторін", незважаючи на численні повідомлення різних джерел про зворотне.

Водночас фінансист приватної військової компанії "Вагнера" Євген Пригожин та пов'язані з ним соціальні мережі все частіше заявляють про неефективність традиційних російських військових інститутів та соціальні проблеми, що може побічно підірвати владу Кремля. "Хоча Пригожин не виступає безпосередньо проти Путіна і не критикує його, його популярність, що зростає, в націоналістичній спільноті може підірвати привабливість Путіна як сильної людини. Дискусії про громадянську війну в Росії, що виникають, можуть ще більше підірвати кремлівські наративи про національну, етнічну і релігійну єдність усередині Росії" - пишуть аналітики.

Пов'язані з Вагнером телеграм-канали прокоментували інцидент зі стріляниною на полігоні в Бєлгороді, зазначивши, що наразі в РФ триває "тиха громадянська війна" через багаторічну нездатність російського уряду обмежити міграцію, ймовірно, з країн Центральної Азії.

"Асиметричний розподіл мобілізаційних обов'язків за етнічною ознакою призвів до створення локальних та етнічно заснованих рухів опору, які, за прогнозами ISW, можуть викликати внутрішні розгалуження в міру продовження війни. Стрілянина у Бєлгороді, найімовірніше, є проявом саме таких побутових розгалужень. Етнічні меншини, які стали мішенню і змушені вести війну, визначену імперськими цілями Росії і сформовану російським православним націоналізмом, найімовірніше, продовжать відчувати відчуження, що створить зворотний зв'язок невдоволення, що веде до опору, за яким будуть репресії проти анклавів меншин", - йдеться у звіті.

При цьому влада Москви оголосила про завершення часткової мобілізації в місті 17 жовтня, ймовірно, у спробі знизити критику москвичів у зв'язку з повідомленнями про незаконну мобілізацію в місті.

За даними аналітиків, російські джерела продовжували стверджувати, що ЗСУ проводять контрнаступальні операції в Херсонській області, а також обговорювати можливі контрнаступальні операції українських військ на північний захід від Сватового 16 та 17 жовтня. Цими днями українські сили продовжували завдавати ударів по скупченням російської живої сили та техніки у Запорізькій області.

Водночас 16 та 17 жовтня російські війська провели наземні штурми у Донецькій області, а також продовжили заходи щодо встановлення повного контролю над Запорізькою атомною електростанцією в окупованому м. Енергодар Запорізької області.

"Російські та окупаційні чиновники продовжують просувати програми "відпуску" для мешканців окупованих Росією територій, що може бути приводом для депортації громадян України та переселення громадян Росії", - повідомили в ISW.