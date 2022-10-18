Події

10:24 18.10.2022

Унаслідок обстрілу Житомира двох людей поранено, одну госпіталізовано – мер

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Унаслідок обстрілу Житомира двох людей поранено, одну госпіталізовано – мер

Унаслідок ракетних ударів, завданих російськими окупантами по енергетичній інфраструктурі Житомира вранці у вівторок, постраждали двоє людей, повідомив міський голова Сергій Сухомлин.

"На жаль, у нас є двоє поранених після цього ракетного удару, одного з них госпіталізовано", - заявив Сухомлин в ефірі телемарафону.

Він уточнив, що у місті було зафіксовано три влучення ракет. Місто протягом години залишалося повністю знеструмленим і позбавленим водопостачання, лікарні працювали на резервному живленні. Наразі аварійні бригади вже розпочали відновлювальні роботи енергетичної інфраструктури міста.

"У місті поступово з'являється електрика, в деяких районах вона вже з'явилася. Декілька об'єктів водоканалу нині вже підключені, і я думаю, наші енергетики роблять усе для того, щоб найближчим часом місто вже було з електроенергією", - наголосив мер.

Сухомлин також зазначив, що інформацію про можливість віялових відключень буде надано пізніше, після оцінки масштабу руйнувань.

Теги: #житомир #поранені

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