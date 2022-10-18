Жертвами збройної агресії РФ в Україні стали вже 425 дітей

Станом на ранок 18 жовтня 2022 року понад 1240 дітей постраждали в Україні в результаті повномасштабної збройної агресії Російської Федерації: за офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 425 дітей загинуло та понад 815 отримали поранення різного ступеня тяжкості, повідомляє Офіс генпрокурора.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота щодо їх встановлення у місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях, йдеться у повідомленні.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 411, Харківській – 258, Київській – 116, Миколаївській – 77, Запорізькій – 69, Чернігівській – 68, Луганській – 64, Херсонській – 57, Дніпропетровській – 31.

Під час фіксації злочинів, скоєних окупантами на території Донецької області, на місці поховання у смт Новоселівка Краматорського району виявлено тіло 11-річного хлопчика із ознаками насильницької смерті.

Також на місці поховання у м. Лиман Донецької області виявлено тіло 1-річної дівчинки з ознаками насильницької смерті.

17 жовтня через обстріл ворогом с. Костянтинівка Донецької області поранена 12-річна дівчинка.

17 жовтня внаслідок обстрілу військами РФ с. Таврійське Запорізької області поранено 12-річного хлопчика.

17 жовтня поблизу с. Діброва Ізюмського району Харківської області 16-річний хлопець настав на вибуховий пристрій та тяжко травмувався.

16 жовтня внаслідок обстрілу с. Дружелюбівка Харківської області зазнав поранення 16-річний хлопець.

Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2663 навчальні заклади. 326 із них зруйновано повністю.