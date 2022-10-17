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14:45 17.10.2022

Офіційної інформації про звільнення з полону мера Херсону немає - міськрада

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Офіційної інформації про звільнення з полону мера Херсону немає - міськрада

Офіційної інформації щодо звільнення з полону мера тимчасово окупованого російськими військами Херсону Ігоря Колихаєва немає, з 28 червня про нього немає інформації, повідомляє Херсонська міськрада.

"Офіційної інформації щодо звільнення Ігоря Колихаєва з полону немає. Як і немає інформації, де він перебуває наразі. З 28 червня 2022 року, майже чотири місяці, ніхто з рідних Ігоря Вікторовича його не бачив і не чув. Також його рідні впевнені, що він не покидав межі Херсону", - повідомляється у телеграм-каналі міськради.

 

Теги: #херсон #мер #колихаєв

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