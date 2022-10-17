Квиток на потяг залишається дійсним у разі запізнення пасажира через повітряну тривогу

У разі запізнення пасажира на відправлення поїзда його квиток залишається дійсним на наступний рейс у тому самому напрямку, повідомляє пресслужба АТ "Укрзалізниця" (УЗ) у понеділок.

"До уваги пасажирів, які очікують завершення повітряної тривоги в укриттях і не зможуть вчасно здійснити посадку на свій рейс: ваш квиток буде дійсним для поїздки наступним поїздом того самого напрямку", - повідомили в УЗ.

Компанія зазначила, що головний вокзал Києва відкритий для пасажирів із квитками, підземні укриття працюють, а очікування рейсу можливе в укриттях.

Посадка й висадка пасажирів на станціях Київ-Пасажирський і Дарниця здійснюються через підземні переходи.

Крім того, кільцева електричка продовжує рух столицею чітко за розкладом.