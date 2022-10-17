Події

09:45 17.10.2022

Квиток на потяг залишається дійсним у разі запізнення пасажира через повітряну тривогу

1 хв читати
Квиток на потяг залишається дійсним у разі запізнення пасажира через повітряну тривогу

У разі запізнення пасажира на відправлення поїзда його квиток залишається дійсним на наступний рейс у тому самому напрямку, повідомляє пресслужба АТ "Укрзалізниця" (УЗ) у понеділок.

"До уваги пасажирів, які очікують завершення повітряної тривоги в укриттях і не зможуть вчасно здійснити посадку на свій рейс: ваш квиток буде дійсним для поїздки наступним поїздом того самого напрямку", - повідомили в УЗ.

Компанія зазначила, що головний вокзал Києва відкритий для пасажирів із квитками, підземні укриття працюють, а очікування рейсу можливе в укриттях.

Посадка й висадка пасажирів на станціях Київ-Пасажирський і Дарниця здійснюються через підземні переходи.

Крім того, кільцева електричка продовжує рух столицею чітко за розкладом.

Теги: #транспорт #квиток #укрзалізниця

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:23 15.10.2022
У Києві на частині маршрутів наземного громадського транспорту вже можна розрахуватися банківською карткою

У Києві на частині маршрутів наземного громадського транспорту вже можна розрахуватися банківською карткою

10:46 14.10.2022
"Укрзалізниця" відновила залізничне сполучення з Краматорськом

"Укрзалізниця" відновила залізничне сполучення з Краматорськом

12:20 13.10.2022
"Укрзалізниця" запустила купівлю абонементів на проїзд електричками у десяти областях у чат-боті

"Укрзалізниця" запустила купівлю абонементів на проїзд електричками у десяти областях у чат-боті

11:44 11.10.2022
"Укрзалізниця" повідомляє про затримку руху 37 поїздів

"Укрзалізниця" повідомляє про затримку руху 37 поїздів

17:32 10.10.2022
"Укрзалізниця" повідомляє про затримку руху 20 поїздів

"Укрзалізниця" повідомляє про затримку руху 20 поїздів

14:14 10.10.2022
У зв'язку з обстрілами 14 поїздів рухаються із затримкою до 30 хвилин, 24 рейси - із затримкою від 30 хвилин і більше - "Укрзалізниця"

У зв'язку з обстрілами 14 поїздів рухаються із затримкою до 30 хвилин, 24 рейси - із затримкою від 30 хвилин і більше - "Укрзалізниця"

10:45 10.10.2022
УЗ попереджає про можливі затримки поїздів західного напрямку, вокзал Києва продовжує роботу

УЗ попереджає про можливі затримки поїздів західного напрямку, вокзал Києва продовжує роботу

19:22 06.10.2022
Водіям автобусів із п'ятниці забороняється вмикати в салоні музичні композиції та інші звукові сигнали, за винятком інформації про поїздку – закон

Водіям автобусів із п'ятниці забороняється вмикати в салоні музичні композиції та інші звукові сигнали, за винятком інформації про поїздку – закон

12:58 28.09.2022
Війна завдала транспортній інфраструктурі Житомирщини збитків на $527,4 млн - "Укравтодор"

Війна завдала транспортній інфраструктурі Житомирщини збитків на $527,4 млн - "Укравтодор"

17:58 22.09.2022
У Києві відновив роботу пересадковий вузол між станціями метро "Золоті ворота" і "Театральна"

У Києві відновив роботу пересадковий вузол між станціями метро "Золоті ворота" і "Театральна"

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Під завалами житлового будинку в Шевченківському районі Києва перебувають двоє людей, врятовано 18 людей - Кличко

У центрі Києва перекрито рух транспорту на ділянках кількох вулиць, не виїжджайте в центр без гострої потреби - Кличко

Українська ППО знищила на південному напрямку 15 дронів-камікадзе, на сході країни – три крилаті ракети

У Києві зафіксовано чотири прильоти, підтверджено влучання по житловому будинку в Шевченківському районі - КМВА

У Києві іранський дрон ударив у висотний житловий будинок – А.Геращенко

ОСТАННЄ

Ворог завдав ракетного удару по Одещині, постраждав об'єкт інфраструктури – речник ОВА

Під завалами житлового будинку в Шевченківському районі Києва перебувають двоє людей, врятовано 18 людей - Кличко

Ворожі безпілотники влучили в об'єкт інфраструктури в Шевченківському районі Києва, пошкоджено кілька житлових будинків

У центрі Києва перекрито рух транспорту на ділянках кількох вулиць, не виїжджайте в центр без гострої потреби - Кличко

Українська ППО знищила на південному напрямку 15 дронів-камікадзе, на сході країни – три крилаті ракети

У Києві зафіксовано чотири прильоти, підтверджено влучання по житловому будинку в Шевченківському районі - КМВА

За добу армія РФ втратила в Україні 320 людей особового складу, 8 танків, 17 БПЛА – Генштаб ЗСУ

У Києві іранський дрон ударив у висотний житловий будинок – А.Геращенко

Усі навчальні заклади у Києві перейшли на дистанційний режим, повітряна тривога триває

Кличко: Ще два вибухи у Шевченківському районі Києва

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА