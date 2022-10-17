Події

09:28 17.10.2022

Українська ППО знищила на південному напрямку 15 дронів-камікадзе, на сході країни – три крилаті ракети

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Українська ППО знищила на південному напрямку 15 дронів-камікадзе, на сході країни – три крилаті ракети

Українська протиповітряна оборона в ніч на 17 жовтня знищила на південному напрямку 15 дронів-камікадзе Shahed-136, на сході країни – три крилаті ракети, повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ.

"17 жовтня з 03:30 по 06:50 силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" збито 15 дронів: шість над Одеською областю та дев'ять - над Миколаївською", - йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.

Загалом на південному напрямку вночі з 16 по 17 жовтня знищено 26 Shahed-136.

Також ворог атакував критичну інфраструктуру на східному напрямку крилатими ракетами різних типів. Три ракети було знищено.

Теги: #ракети #знищення #дрони

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