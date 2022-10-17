Події

07:38 17.10.2022

За добу на півдні знищено 50 окупантів і 17 одиниць техніки

1 хв читати
За добу на півдні знищено 50 окупантів і 17 одиниць техніки

За добу на південному напрямку українські військові знищили 50 людей особового складу агресора та 17 одиниць техніки, повідомляє Оперативне Командування "Південь".

"Втрати у кількості не менше 50 рашистів, двох танків, трьох великокаліберних гаубиць типу "Мста" та гармати типу "Гіацинт", самохідної артустановки, міномета, зенітно-ракетного комплексу "Тор", станції радіоелектронної боротьби, трьох одиниць авто-бронетехніки", - йдеться у повідомленні.

Також пошкоджено реактивну систему залпового вогню "Град" та три одиниці інженерної та броньованої техніки.

Разом з тим, сили оборони по ворогові відпрацювали 15 авіаційних ударів та 230 вогневих завдань по районах зосередження на той момент живої сили та техніки, по опорних пунктах та засобах протиповітряної оборони.

Інші результати дорозвідуються.

 

 

 

Теги: #втрати #південь #ворог

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:16 17.10.2022
За добу армія РФ втратила в Україні 320 людей особового складу, 8 танків, 17 БПЛА – Генштаб ЗСУ

За добу армія РФ втратила в Україні 320 людей особового складу, 8 танків, 17 БПЛА – Генштаб ЗСУ

06:50 17.10.2022
Українські зенітники ліквідували 11 дронів-камікадзе на півдні

Українські зенітники ліквідували 11 дронів-камікадзе на півдні

07:16 16.10.2022
На півдні було знищено 2 БПЛА

На півдні було знищено 2 БПЛА

07:10 16.10.2022
За добу на півдні знищено 14 окупантів, 5 одиниць техніки

За добу на півдні знищено 14 окупантів, 5 одиниць техніки

11:14 15.10.2022
За добу армія РФ втратила в Україні 400 осіб, а з початку вторгнення майже 64700 осіб

За добу армія РФ втратила в Україні 400 осіб, а з початку вторгнення майже 64700 осіб

18:51 14.10.2022
Окупанти втратили в районі Хлібодарівки, Токмака і Токарівки до 150 осіб загиблими та майже 100 пораненими

Окупанти втратили в районі Хлібодарівки, Токмака і Токарівки до 150 осіб загиблими та майже 100 пораненими

07:39 13.10.2022
За ніч на півдні було збито шість дронів-камікадзе "Shahed-136"

За ніч на півдні було збито шість дронів-камікадзе "Shahed-136"

07:32 13.10.2022
За добу повітряні сили знищили 19 дронів-камікадзе, 5 ударних гелікоптерів

За добу повітряні сили знищили 19 дронів-камікадзе, 5 ударних гелікоптерів

07:12 13.10.2022
За добу на півдні знищено 36 окупантів, 12 одиниць техніки, 5 складів боєприпасів

За добу на півдні знищено 36 окупантів, 12 одиниць техніки, 5 складів боєприпасів

10:21 12.10.2022
Окупанти втратили за добу в Україні майже 270 військових, 11 артсистем та 15 безпілотників – Генштаб ЗСУ

Окупанти втратили за добу в Україні майже 270 військових, 11 артсистем та 15 безпілотників – Генштаб ЗСУ

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Під завалами житлового будинку в Шевченківському районі Києва перебувають двоє людей, врятовано 18 людей - Кличко

У центрі Києва перекрито рух транспорту на ділянках кількох вулиць, не виїжджайте в центр без гострої потреби - Кличко

Квиток на потяг залишається дійсним у разі запізнення пасажира через повітряну тривогу

Українська ППО знищила на південному напрямку 15 дронів-камікадзе, на сході країни – три крилаті ракети

У Києві зафіксовано чотири прильоти, підтверджено влучання по житловому будинку в Шевченківському районі - КМВА

ОСТАННЄ

Під завалами житлового будинку в Шевченківському районі Києва перебувають двоє людей, врятовано 18 людей - Кличко

Ворожі безпілотники влучили в об'єкт інфраструктури в Шевченківському районі Києва, пошкоджено кілька житлових будинків

У центрі Києва перекрито рух транспорту на ділянках кількох вулиць, не виїжджайте в центр без гострої потреби - Кличко

Квиток на потяг залишається дійсним у разі запізнення пасажира через повітряну тривогу

Українська ППО знищила на південному напрямку 15 дронів-камікадзе, на сході країни – три крилаті ракети

У Києві зафіксовано чотири прильоти, підтверджено влучання по житловому будинку в Шевченківському районі - КМВА

У Києві іранський дрон ударив у висотний житловий будинок – А.Геращенко

Усі навчальні заклади у Києві перейшли на дистанційний режим, повітряна тривога триває

Кличко: Ще два вибухи у Шевченківському районі Києва

В ОДЕСІ ВИБУХИ – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА