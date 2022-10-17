За добу на півдні знищено 50 окупантів і 17 одиниць техніки

За добу на південному напрямку українські військові знищили 50 людей особового складу агресора та 17 одиниць техніки, повідомляє Оперативне Командування "Південь".

"Втрати у кількості не менше 50 рашистів, двох танків, трьох великокаліберних гаубиць типу "Мста" та гармати типу "Гіацинт", самохідної артустановки, міномета, зенітно-ракетного комплексу "Тор", станції радіоелектронної боротьби, трьох одиниць авто-бронетехніки", - йдеться у повідомленні.

Також пошкоджено реактивну систему залпового вогню "Град" та три одиниці інженерної та броньованої техніки.

Разом з тим, сили оборони по ворогові відпрацювали 15 авіаційних ударів та 230 вогневих завдань по районах зосередження на той момент живої сили та техніки, по опорних пунктах та засобах протиповітряної оборони.

Інші результати дорозвідуються.