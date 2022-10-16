Рада ЄС із закордонних справ розгляне у понеділок новий пакет санкцій проти РФ, глава МЗС Латвії закликатиме до посилення підтримки України

Рада Європейського союзу з іноземних справ на засіданні в понеділок працюватиме над новим, 9-м пакетом санкцій проти РФ, повідомив міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс.

"Лечу в Люксембург, до Ради ЄС із закордонних справ, будемо закликати до посилення підтримки України, роботи над 9-м пакетом санкцій проти Росії, конфіскації заморожених російських державних активів і створення спеціального трибуналу у справі про скоєний злочин агресії щодо Росії", - написав Рінкевичс у твіттері в неділю.