Події

19:53 16.10.2022

Ситуація на кордоні з Білоруссю напружена, але під контролем

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Ситуація на кордоні з Білоруссю напружена, але під контролем

У Державній прикордонній службі України заявляють про відсутність змін у кількісному складі та діяльності підрозділів Збройних сил Білорусі біля кордонів з Україною.

"Ситуація напружена, однак, якщо говорити про лінію кордону, то ситуація залишається повністю контрольованою. Ми не фіксуємо змін у характері дій тих підрозділів Збройних сил Республіки Білорусь, які перебувають на посиленні кордону з Україною, ні в кількісному складі, ні в характері їх дій загалом", - розповів представник Держприкордонслужби Андрій Демченко в ефірі національного телемарафону в неділю.

При цьому, за його словами, розвідка та відповідні підрозділи Сил оборони стежать за ситуацією на всій території Білорусі, оскільки РФ активно тисне на Білорусь, щоб та приєдналася до війни проти України.

Представник Держприкордонслужби зазначив, що кордону з Білоруссю, як і кордону з РФ, приділяється велика увага, щоб у разі необхідності дати гідну відсіч ворогові. "Наше головне завдання - посилити цей напрямок. Як і кордону з Росією, так і кордону з Білоруссю приділяється важлива увага... щоб усі сили, які перебувають на посиленні цього напрямку, були готові дати гідну відсіч, якщо все ж таки на цьому напрямку або повторно спробують зайти підрозділи РФ або якщо раптом Збройні сили Білорусі приєднаються до війни, тому що ми бачимо, що Росія активно тисне на РБ", - сказав Демченко.

 

 

Теги: #білорусь #держприкордонслужба

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