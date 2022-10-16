На півдні було знищено 2 БПЛА

Українські військові знищили 2 ворожі БПЛА, повідомляє Оперативне Командування "Південь".

"(Ворог – ІФ-У) продовжував безперервну аеророзвідку з використанням безпілотних літальних апаратів. Два "Орлани-10" знищені нашими пильнувальниками небесного порядку при спробі розвідати успіхи Сил оборони на правому березі Дніпра", - сказано в повідомленні, опублікованому на Фейсбуці в неділю.

Крім цього, було знешкоджено ворожу диверсійно-розвідувальну групу.

"Надвечір противник спробував запустити диверсійно-розвідувальну групу, до 7 людей, в напрямку деокупованої Трифонівки. В стрілецькому бою, зазнавши втрат, відступив", - наголошується в повідомленні.