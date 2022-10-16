За добу на півдні знищено 14 окупантів, 5 одиниць техніки

За добу на південному напрямку українські військові знищили 14 людей особового складу агресора, 5 одиниць техніки, окрім цього 8 одиниць ворожої техніки було пошкоджено, повідомляє Оперативне Командування "Південь".

"Ракетно-артилерійськими підрозділами виконано 4️2️6️ вогневих завдань. Підтверджені втрати ворога становлять – 1️4️ рашистів, 3️ самохідні артустановки, гаубиця "Мста-Б", станція радіоелектронної боротьби. Пошкоджено 8️ одиниць техніки, серед яких ще 2️ самохідні установки та гаубиця 122 калібру, танк та автобронетехніка", - йдеться у повідомленні, опублікованому на фейсбуці в ніч на неділю.

Українська авіація завдала 13 ударів по позиціях противника, серед них у розгортання протиповітряної оборони у Бериславському та Каховському районах, а також у зосередження живої сили та техніки окупантів – у Миколаївському та Баштанському районах.

У Чорному морі в спеціально визначеній ракетобезпечній зоні маневрують бойові ворожі кораблі. До нанесення ракетних ударів готові 3 ракетоносії, споряджені 12 "Калібрами".