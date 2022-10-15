Події

11:48 15.10.2022

Жителів Чернігівщини закликали ввечері максимально обмежити використання електроенергії

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Жителів Чернігівщини закликали ввечері максимально обмежити використання електроенергії

Голова Чернігівської обласної військової адміністрації (ОВА) В'ячеслав Чаус закликав жителів регіону ввечері максимально обмежити використання електроенергії через ворожий обстріл об'єкта енергетичної інфраструктури у Київській області.

"Звертаюся до жителів Чернігова та області! Сьогодні вночі ворог обстріляв об'єкт енергетичної інфраструктури у Київській області. Є серйозні наслідки, які можуть спричинити аварійні відключення електроенергії, що торкнуться і Чернігівщини також. Є спосіб мінімізувати ризики відключення – якщо раціонально підійти до споживання електроенергії", - написав він у телеграм-каналі.

Голова ОВА наголосив, що це особливо важливо сьогодні, оскільки тривають роботи з усунення наслідків російського обстрілу.

"Прошу жителів Чернігівщини – сьогодні, 15 жовтня, максимально обмежте використання електроенергії з 17 до 23 години", - закликав він.

Теги: #електроенергія #заощадження #чернігівська_область

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