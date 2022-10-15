Події

11:26 15.10.2022

За добу на Харківщині одна особа загинула, одна поранена внаслідок обстрілів, ще одна підірвалася на міні

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За добу на Харківщині одна особа загинула, одна поранена внаслідок обстрілів, ще одна підірвалася на міні

Минулої доби російські окупаційні війська обстрілювали Харків та населені пункти Харківського, Ізюмського, Куп'янського та Чугуївського районів області, є загиблий та постраждалий серед мирного населення, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"За даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, внаслідок ворожих обстрілів в прикордонній громаді Харківського району загинув 66-річний мирний мешканець, в Куп'янському районі 74-річний чоловік госпіталізований з пораненням", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Крім того, внаслідок ворожих обстрілів у Вовчанську пошкоджено приватний будинок, в Ізюмі будівлю неексплуатованого магазину, також пошкоджено нежитлові та господарські будівлі, сталися пожежі.

Піротехнічні підрозділи ДСНС продовжують розмінування території області. За добу знешкоджено 558 вибухонебезпечних предметів.

Проте, за словами Синєгубова, мінна небезпека залишається дуже високою.

"В Чугуївському районі 65-річний чоловік отримав важкі поранення, наїхавши на автомобілі на ворожу міну. Вкотре закликаю усіх бути максимально обережними", - написав Синєгубов.

Теги: #обстріл #харківщина

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