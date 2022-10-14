Події

17:20 14.10.2022

Зеленський відвідав військовий шпиталь

1 хв читати

У День захисників і захисниць України президент Володимир Зеленський відвідав військовий шпиталь, повідомила пресслужба Офісу президента.

Глава держави побував у реанімаційному й травматологічному відділеннях. Медики розповіли президенту про характер травм, яких зазнали бійці, перебіг лікування та одужання.

Зеленський поспілкувався з пораненими воїнами та вручив їм державні нагороди за мужність та самовідданість, виявлені у захисті державного суверенітету й територіальної цілісності України.

"Дякую за службу. Бажаю вам якнайшвидшого одужання. Щиро дякую від нас усіх за захист держави", – сказав президент.

Він також зустрівся з медичним персоналом військового шпиталю та вручив державні нагороди за самовідданість і професіоналізм, надання медичної допомоги та збереження життя людей в умовах воєнного стану.

"Ви також є захисниками України, оскільки зберігаєте життя наших воїнів. Усі бійці кажуть, що наші лікарі – найвищого класу. Дякую вам і вашим родинам за те, що ви в нас такі є", – зазначив він.

З початку повномасштабного вторгнення РФ у цьому шпиталі створено дієву систему евакуації поранених на відповідне лікування. З кінця лютого медзаклад надає високоспеціалізовану допомогу пораненим, травмованим і хворим військовослужбовцям, із них понад 60% відновилися та повернулися до бойових підрозділів. Шпиталь постійно допомагає українським військовим, звільненим із полону. Також тут налагоджено дієву систему психологічної реабілітації, повідомляє пресслужба.

Теги: #госпіталь #захисники

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:31 14.10.2022
"Укрпошта" випустила нові поштові марки до Дня захисників

"Укрпошта" випустила нові поштові марки до Дня захисників

16:14 14.10.2022
ФК "Динамо" подарував прикордонникам катер на повітряній подушці

ФК "Динамо" подарував прикордонникам катер на повітряній подушці

16:02 14.10.2022
"Метінвест" направив на підтримку захисників України 1,3 млрд грн від початку війни

"Метінвест" направив на підтримку захисників України 1,3 млрд грн від початку війни

16:50 22.09.2022
Резніков: Нове завдання звільнених у межах обміну українських захисників - пройти реабілітацію та розповісти світові свою історію

Резніков: Нове завдання звільнених у межах обміну українських захисників - пройти реабілітацію та розповісти світові свою історію

16:18 13.09.2022
Естонія поставить Україні сучасний мобільний шпиталь - Резніков

Естонія поставить Україні сучасний мобільний шпиталь - Резніков

12:09 19.08.2022
Російські окупанти можуть учинити теракт під час "судилища" над захисниками Маріуполя в День Незалежності – ГУР

Російські окупанти можуть учинити теракт під час "судилища" над захисниками Маріуполя в День Незалежності – ГУР

14:41 18.08.2022
Нардеп Ар'єв зареєстрував петицію до світової спільноти про порятунок полонених захисників Маріуполя

Нардеп Ар'єв зареєстрував петицію до світової спільноти про порятунок полонених захисників Маріуполя

15:57 12.08.2022
Сили безпеки та оборони України закликають цивілізований світ не допустити судилища над українськими захисниками в Маріуполі

Сили безпеки та оборони України закликають цивілізований світ не допустити судилища над українськими захисниками в Маріуполі

10:22 12.08.2022
Україна повернула тіла 522 загиблих українських захисників, які були в списках зниклих безвісти

Україна повернула тіла 522 загиблих українських захисників, які були в списках зниклих безвісти

18:12 21.07.2022
Студентів - дітей загиблих захисників України - негайно переведуть на місця держзамовлення

Студентів - дітей загиблих захисників України - негайно переведуть на місця держзамовлення

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

МКЧХ після критики Зеленського зажадав негайного доступу до військовополонених в Оленівці

Київські навчальні заклади з 17 жовтня працюватимуть у змішаному форматі

Боєць бригади ім.Пилипа Орлика збив чотири крилаті ракети з ПЗРК "Ігла"

Окупанти знову завдають ударів по Харкову - Терехов

За добу армія РФ втратила в Україні 500 осіб особового складу, а з початку вторгнення близько 64 300 осіб - Генштаб ЗСУ

ОСТАННЄ

Норвегія закупить майже 17 тис. артилерійських боєприпасів для потреб ЗСУ

Шмигаль: Кабмін виділив на відновлювальні роботи 300 млн грн Київській області та 57 млн грн - Сумській

"Сільпо" відкрив четвертий супермаркет у Рівному

МКЧХ після критики Зеленського зажадав негайного доступу до військовополонених в Оленівці

У звільненому Великому Бурлуку та сусідніх селах знову дали світло

Росія отримає відповідь від світу в разі застосування ядерної зброї – Подоляк

У Києві презентували проєкт "АртБроня", для якого українські художники перетворили використані бронеплити на об'єкти мистецтва

Київські навчальні заклади з 17 жовтня працюватимуть у змішаному форматі

Боєць бригади ім.Пилипа Орлика збив чотири крилаті ракети з ПЗРК "Ігла"

JYSK відкрив новий магазин у Рівному у ТРЦ Happy Mall

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА