У День захисників і захисниць України президент Володимир Зеленський відвідав військовий шпиталь, повідомила пресслужба Офісу президента.

Глава держави побував у реанімаційному й травматологічному відділеннях. Медики розповіли президенту про характер травм, яких зазнали бійці, перебіг лікування та одужання.

Зеленський поспілкувався з пораненими воїнами та вручив їм державні нагороди за мужність та самовідданість, виявлені у захисті державного суверенітету й територіальної цілісності України.

"Дякую за службу. Бажаю вам якнайшвидшого одужання. Щиро дякую від нас усіх за захист держави", – сказав президент.

Він також зустрівся з медичним персоналом військового шпиталю та вручив державні нагороди за самовідданість і професіоналізм, надання медичної допомоги та збереження життя людей в умовах воєнного стану.

"Ви також є захисниками України, оскільки зберігаєте життя наших воїнів. Усі бійці кажуть, що наші лікарі – найвищого класу. Дякую вам і вашим родинам за те, що ви в нас такі є", – зазначив він.

З початку повномасштабного вторгнення РФ у цьому шпиталі створено дієву систему евакуації поранених на відповідне лікування. З кінця лютого медзаклад надає високоспеціалізовану допомогу пораненим, травмованим і хворим військовослужбовцям, із них понад 60% відновилися та повернулися до бойових підрозділів. Шпиталь постійно допомагає українським військовим, звільненим із полону. Також тут налагоджено дієву систему психологічної реабілітації, повідомляє пресслужба.