Росія отримає відповідь від світу в разі застосування ядерної зброї – Подоляк

У разі реальної ядерної загрози з боку Росії країна-агресор отримає відповідь від світу, і російська влада це розуміє, наголосив радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк в інтерв'ю німецькому виданню Bild, повідомляє пресслужба Офісу президента.

"НАТО стежить за всім, що відбувається в Росії з ядерною зброєю. І НАТО категорично попереджає Росію, що якщо буде навіть спроба застосувати ядерну зброю, то буде відповідь. Сьогодні Росія поступово зменшує свої риторичні погрози ядерною зброєю. Є протокол, за яким діють ядерні держави", – сказав він.

Подоляк зауважив, що світ уже багато робить для того, щоб не дати Росії застосувати ядерну зброю, зокрема відповідні попереджувальні заяви прозвучали від президента США Джозефа Байдена та генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга. Генсек ООН Антоніу Гутерреш також закликав Росію негайно припинити риторику щодо ядерних погроз.

Радник керівника Офісу президента зазначив, що Росія вторглася на територію України зі звичайною зброєю, і наші війська пішли у контрнаступ і відкинули російську армію також за допомогою звичайної зброї. "Росія каже: "Якщо Україна не дозволить нам залишити території, на які ми вторглися і які не можемо утримати звичайним озброєнням, ми застосовуватимемо ядерну зброю", – зазначив він.

"Ось як ядерна держава загрожує неядерній державі. Якщо Росію не зупинити зараз, інші країни відмовляться від ДНЯЗ (Договір про нерозповсюдження ядерної зброї), оскільки будь-яка війна проти ядерної держави призведе до втрат. Ці країни намагатимуться знайти компоненти ядерної зброї на чорному ринку чи деінде. Росія не лише загрожує Україні, вона ламає ключовий елемент глобальної безпеки", – вважає радник керівника Офісу президента.