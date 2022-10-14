Події

15:01 14.10.2022

Київські навчальні заклади з 17 жовтня працюватимуть у змішаному форматі

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Київські навчальні заклади з 17 жовтня працюватимуть у змішаному форматі

Із понеділка, 17 жовтня, навчальні заклади Києва працюватимуть у змішаному форматі: учням будуть доступні і онлайн, і офлайн форми навчання, повідомляє пресслужба КМДА.

Рішення стосується закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти.

Ті, хто відвідував раніше школи, садки або інші заклади освіти, зможуть, за бажанням, відновити офлайн-навчання. Однак ті, хто не може або не бажає з тих чи тих причин наступного тижня ходити до закладу освіти, можуть навчатися дистанційно.

Рішення про форму навчання для конкретної дитини залишається за батьками.

 

Теги: #київ #навчання #формат

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