У Москві доручили завершити ремонт Керченського мосту до липня 2023 року

Уряд РФ доручив завершити роботи з відновлення транспортної та інженерної інфраструктури Керченського мосту в анексованому Криму до 1 липня 2023 року.

Уранці 8 жовтня на автомобільній частині Керченського мосту, за версією Москви, стався підрив вантажного автомобіля, після чого зайнялися паливні цистерни залізничного потяга. Обрушилися два прольоти автомобільного полотна у напрямку з Краснодара до Керчі. Автомобільне полотно з Керчі на Тамань уціліло.