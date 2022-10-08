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19:25 08.10.2022

Подоляк: Інцидент на Керченському мосту свідчить про загострення конфлікту між військовими та силовими структурами РФ та його вихід з-під контролю Кремля

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Подоляк: Інцидент на Керченському мосту свідчить про загострення конфлікту між військовими та силовими структурами РФ та його вихід з-під контролю Кремля

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк вважає, що "яскравий інцидент" на Керченському мосту свідчить про "загострення конфлікту між військовими та силовими структурами Росії та його вихід з-під контролю Кремля".

У поширеному в суботу коментарі Подоляк зазначив: "Щодо Керченського мосту. Це конкретний матеріальний прояв конфлікту між ФСБ/ПВК з одного боку та Міноборони/Генерального штабу РФ з іншого".

"Безумовно, ми є свідками початку в Росії масштабних негативних процесів. Різко впала керованість серед силовиків, почалися потужні конфлікти серед російських спецслужб, усі шукають винних у військових поразках, хочуть переформатувати найближче оточення Путіна та обійняти інші посади. Або заарештувати тих чи інших генералів", - зазначив радник голови ОП.

Він також зазначив, що "фура, яка здетонувала, за всіма ознаками заїхала на міст з боку РФ, так що відповіді потрібно шукати саме в Росії: логістика підриву, синхронізація з паливним ешелоном, обсяг знищеного дорожнього полотна - все це чітко показує на російський слід".

Тому, за словами Подоляка, "поки що в цьому яскравому інциденті ми бачимо загострення конфлікту між військовими та силовими структурами Росії та його вихід з-під контролю Кремля".

"Російська верхівка шукає винних за поразку на фронті. ФСБ і власники ПВК ведуть кампанію за звільнення військового керівництва – міністра Шойгу та голови ГШ Герасимова. Підрив мосту ж – особистого проєкту Путіна – не лише підриває позиції ФСБ, які дозволили цьому відбутися, але й алібі військовим за системні поразки на півдні України. Мовляв, через провал ФСБ впала вся логістика тилового постачання та підвезення резервів", - зазначив радник голови ОП.

 

 

Теги: #подоляк #керченський_міст

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