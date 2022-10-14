Події

07:18 14.10.2022

На Одещині сталася ДТП двох вантажівок і маршрутки, є постраждалі

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На Одещині на автодорозі "Одеса-Рені" поблизу с. Великий Дальник сталася дорожньо-транспортна пригода, в якій зіткнулися два вантажні автомобілі та маршрутка, є постраждалі, повідомила пресслужба Національної поліції області.

"Попередньо встановлено, що водій однієї вантажівки проігнорував червоне світло, не пропустив маршрутку і допустив зіткнення з нею. В результаті вантажівку винесло на зустрічну смугу, де вона зіткнулася з іншою вантажівкою", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що ДТП сталася на світлофорі, що знаходиться на перехресті траси та вулиці Богдана Хмельницького.

За попередньою інформацією, постраждали троє пасажирів громадського транспорту. Одному надали медичну допомогу на місці, ще двох доправили до лікарні.

На місці події одеські правоохоронці регулюють рух транспорту. Проїзд поки що можливий по одній смузі.

 

 

 

Теги: #дтп #постраждалі #одеська_область

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