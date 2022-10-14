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07:09 14.10.2022

Нідерланди виділять Україні додатково EUR70 млн допомоги на зиму

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Нідерланди виділять Україні додатково EUR70 млн допомоги на зиму

Нідерланди додатково виділять Україні EUR70 млн для ремонту комунальної інфраструктури напередодні зими, повідомила міністр міжнародної торгівлі та розвитку співробітництва Нідердандів Лісьє Шрайнемахер (Liesje Schreinemacher).

"З наближенням зими проблеми для українців лише посилюються. Будинки, водопровід і системи опалення потребують термінового ремонту. Оголосила Світовому банку, що я вже виділяю EUR70 млн від імені Нідерландів, спеціально для цієї зими", - написала вона у твіттері.

За даними Мінфіну на 11 жовтня, раніше Нідерланди взяли зобов'язання щодо виділення для фінансування бюджетного дефіциту України EUR310 млн, з яких уже надано EUR106 млн, зокрема EUR21 млн як гранти.

Теги: #зима #допомога #нідерланди

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