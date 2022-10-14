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06:59 14.10.2022

Зеленський: Рішення ПАРЄ про визнання Росії державою-терористом – політичний сигнал

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Зеленський: Рішення ПАРЄ про визнання Росії державою-терористом – політичний сигнал

Президент України Володимир Зеленський вважає рішення Парламентської асамблеї Ради Європи про визнання Росії державою-терористом політичним сигналом.

"Маємо потужний відгук від ПАРЄ – це перша міжнародна організація, яка визначила наявний в Росії режим як терористичний. Дуже важливо, що це – політичний сигнал. Сигнал усім державам – членам Ради Європи й усім державам світу, що із цією терористичною групою, яка привласнила собі Росію і розв'язала найстрашнішу за 80 років війну в Європі, - немає про що говорити", - сказав він у відеозверненні в четвер.

"Світ бачить, що відбувається. Знає ціну тому фарсу, який Росія влаштувала на окупованій території під виглядом псевдореферендумів. 143 держави-члени ООН підтримали резолюцію, яка захищає базові принципи Статуту ООН і засуджує Росію за злочинну спробу анексії нашої території", - сказав він.

Президент зазначив, що "це на сьогодні рекордна кількість держав, що підтримують Україну. Але я вірю, що буде більше".

"Не розслабляємось. Б'ємо ворога. Дотримуємося правил безпеки. Дослухаємось до сигналу повітряної тривоги – особливо завтра. І робимо все, щоб посилити Україну!" - сказав він.

Теги: #рф #парє #зеленський

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