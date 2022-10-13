Кулеба на зустрічі з головою МАГАТЕ: Росія має вийти із ЗАЕС для гарантування її ядерної безпеки

Росія має вийти із Запорізької АЕС для гарантування її ядерної безпеки, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на зустрічі з головою МАГАТЕ Рафаелем Гроссі у четвер.

"Зустрівся з Рафаелем Гроссі (RafaelMGrossi) у бомбосховищі в Києві, поки російські терористи продовжували обстрілювати Україну ракетами. Я повторив, що Росія має вийти із ЗАЕС для гарантування її ядерної безпеки, негайно припинити викрадення та залякування українського персоналу", - написав Кулеба в твіттері ввечері у четвер.

Раніше повідомлялося, що генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі через тиждень знову відвідав Київ, де за підсумками зустрічі з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою повідомив про прогрес на шляху створення безпекової зони навколо Запорізької АЕС.