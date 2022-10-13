Події

21:42 13.10.2022

Кулеба на зустрічі з головою МАГАТЕ: Росія має вийти із ЗАЕС для гарантування її ядерної безпеки

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Росія має вийти із Запорізької АЕС для гарантування її ядерної безпеки, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на зустрічі з головою МАГАТЕ Рафаелем Гроссі у четвер.

"Зустрівся з Рафаелем Гроссі (RafaelMGrossi) у бомбосховищі в Києві, поки російські терористи продовжували обстрілювати Україну ракетами. Я повторив, що Росія має вийти із ЗАЕС для гарантування її ядерної безпеки, негайно припинити викрадення та залякування українського персоналу", - написав Кулеба в твіттері ввечері у четвер.

Раніше повідомлялося, що генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі через тиждень знову відвідав Київ, де за підсумками зустрічі з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою повідомив про прогрес на шляху створення безпекової зони навколо Запорізької АЕС.

 

 

 

Теги: #переговори #кулеба #заес #гроссі

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