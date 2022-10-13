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16:05 13.10.2022

Румунія приєдналася до Спільної слідчої групи з розслідування тяжких міжнародних злочинів в Україні

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Румунія приєдналася до Спільної слідчої групи з розслідування тяжких міжнародних злочинів в Україні

Румунія приєдналася до Спільної слідчої групи з розслідування тяжких міжнародних злочинів в Україні (JIT) та стала сьомим членом групи, повідомляє Офіс генерального прокурора.

"Румунія стала сьомим членом Спільної слідчої групи з розслідування тяжких міжнародних злочинів в Україні (JIT). Угоду про приєднання до JIT підписали генеральний прокурор Андрій Костін, генпрокурор Румунії Габріела Скутеа та члени групи під час координаційного засідання Євроюсту у Гаазі", - йдеться у повідомленні Офісу генпрокурора у телеграм-каналі у четвер.

"Юридичний фронт стає сильнішим. Приєднання Румунії свідчить про те, що все більше держав і людей об'єднуються в боротьбі за справедливість. Ми повинні перемогти ворога не тільки на полі бою, а й у судах", – заявив Костін.

Скутеа, у свою чергу, наголосила, що Румунія вже розпочала власне розслідування. Вона також закликала українців, які знайшли в Румунії прихисток від війни, давати свідчення щодо воєнних злочинів.

Окрім того, як інформують в Офісі генпрокурора, Костін повідомив, що експертні групи з Литви, Польщі та Словаччини активно працюють в Україні у межах JIT на деокупованих територіях.

"Задіяні мобільні слідчо-оперативні групи. Французька слідчо-криміналістична група працює на Харківщині. Продовжується активна співпраця з командою прокурора МКС, допомогу надає низка державних і неурядових організацій", - наголошується в повідомленні.

В Офісі генпрокурора нагадують, що Спільну слідчу групу створили Польща, Литва та Україна 25 березня 2022 року, потім до неї приєдналися Естонія, Латвія та Словаччина. Також учасниками групи є Євроюст та вперше у своїй історії – Офіс прокурора Міжнародного кримінального суду.

Метою JIT є сприяння розслідуванню та судовому переслідуванню винних у скоєнні тяжких міжнародних злочинів. Окрім того, країни-учасниці ведуть роботу з українськими громадянами – потерпілими та свідками, які перебувають на їхній території.

Теги: #румунiя #офіс_генпрокурора

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