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15:27 13.10.2022

Кулеба: Резолюція ГА ООН показала, що Україну підтримали не лише євроатлантичні союзники, а й більше країн Глобального Півдня

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Кулеба: Резолюція ГА ООН показала, що Україну підтримали не лише євроатлантичні союзники, а й більше країн Глобального Півдня

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомляє, що Україна вдячна кожній зі 143 країн, які підтримали резолюцію ООН щодо дотримання територіальної цілісності української держави.

"Зараз основна увага до чотирьох країн, які проголосували вчора в ГА ООН з Росією, але давайте уважніше глянемо на ті 143 країни, які проголосували за Україну. Важлива зміна ситуації на нашу користь - декілька країн Африки, які раніше утримувалися під час голосувань або не брали в них участь, тепер проголосували "За", - написав Кулеба у фейсбуці у четвер.

Він уточнив, що з лідерами зазначених держав у попередні тижні та місяці говорив президент України Володимир Зеленський, а глава української дипломатії зустрічався з їхніми міністрами, і вони "також були частиною першого в історії української дипломатії турне міністра закордонних справ країнами Африки".

"Цей результат доводить: потрібно говорити з африканцями, азійцями, латиноамериканцями, доносити правду, переконувати. Історична резолюція ГА ООН продемонструвала, що Україну підтримали не лише наші євроатлантичні союзники, а й більше країн Глобального Півдня", - наголосив міністр.

Він додав, що Україна сьогодні вдячна кожній із країн за принципову позицію щодо захисту міжнародного права та принципу територіальної цілісності.

"Це була успішна наступальна операція на дипломатичному фронті із звільнення світу від російського руйнівного впливу. По суті, весь світ вчора сказав Путіну: російські "референдуми" та спроби анексії нікчемні; Росія має негайно та безумовно скасувати всі ці незаконні рішення; Росія має негайно, повністю і безумовно вивести всі свої військові сили з території України в межах її міжнародно визнаних кордонів. І зрештою так все і буде", - підсумував він.

Теги: #резолюція #га_оон #кулеба

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