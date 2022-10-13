У командуванні ПС ЗСУ підтвердили падіння українського літака Су-24М на Полтавщині

У командуванні Повітряних сил України підтвердили втрату одного літака Су-24М на території Полтавської області, один пілот не вижив, повідомив речник ПС ЗСУ Юрій Ігнат у коментарі "Українській правді".

За словами Ігната, бомбардувальник підтримував наступальні дії на східному напрямку, де завдавав ударів по ворогу. Однак після виконання бойового завдання літак був уражений ракетою.

"Екіпаж ухвалив рішення повернутися на аеродром базування, не долетів, зазнав катастрофи на території Полтавської області. Пілоти катапультувалися (літак двомісний – ред.), але один із них не вижив", - повідомляє видання.

Раніше "Суспільне" повідомило, що голова Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін на брифінгу заявив про падіння двох українських літаків за попередні два дні на території області.