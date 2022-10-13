Події

10:09 13.10.2022

Під завалами рятувальної човникової станції у Миколаєві виявлено тіло чоловіка - голова ОВА

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Під завалами рятувальної човникової станції у Миколаєві виявлено тіло чоловіка - голова ОВА

Під завалами рятувальної човникової станції у Миколаєві, куди влучила російська ракета С-300, рятувальники виявили тіло чоловіка, повідомив голова обласної військової адміністрації Віталій Кім.

"Під завалами рятувальної човникової станції знайдено чоловіка. На жаль, він помер. Росія - країна-терорист", - написав він у телеграм-каналі.

Раніше мер міста Олександр Сєнкевич повідомив, що російські окупанти ракетою С-300 влучили в рятувальну човникову станцію в Миколаєві, будівлю зруйновано.

 

Теги: #жертви #війна #миколаїв

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