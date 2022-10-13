Під завалами рятувальної човникової станції у Миколаєві виявлено тіло чоловіка - голова ОВА

Під завалами рятувальної човникової станції у Миколаєві, куди влучила російська ракета С-300, рятувальники виявили тіло чоловіка, повідомив голова обласної військової адміністрації Віталій Кім.

"Під завалами рятувальної човникової станції знайдено чоловіка. На жаль, він помер. Росія - країна-терорист", - написав він у телеграм-каналі.

Раніше мер міста Олександр Сєнкевич повідомив, що російські окупанти ракетою С-300 влучили в рятувальну човникову станцію в Миколаєві, будівлю зруйновано.