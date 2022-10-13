Події

09:33 13.10.2022

11-річний хлопчик провів під завалами зруйнованого в Миколаєві будинку 6 годин, йому надають допомогу - Зеленський

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11-річний хлопчик провів під завалами зруйнованого в Миколаєві будинку 6 годин, йому надають допомогу - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що за кожен російський удар по українських містах, за всі прояви російського терору проти українців буде справедливе покарання.

Так він прокоментував у телеграм-каналі удар росіян по Миколаєву, внаслідок якого було зруйновано п'ятиповерховий будинок і під завалами опинилися люди.

"Миколаїв. Унаслідок обстрілу окупантів пошкоджено п'ятиповерхівку. Рятувальники деблокували 11-річного хлопчика. Він провів під завалами шість годин. Дитині надається медична допомога. Тривають пошуки ще семи людей. Усі служби на місці і працюють", - написав президент.

 

Теги: #діти #війна #зеленський

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