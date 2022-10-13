За ніч на півдні було збито шість дронів-камікадзе "Shahed-136"

У ніч проти четверга сили ППО на півдні збили 6 дронів-камікадзе "Shahed-136": 4 – над Одеською областю, 2 – над Миколаївською, повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.

"Вночі, 13 жовтня, силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" Повітряних Сил ЗС України над Одещиною збито чотири ворожі дрони-камікадзе "Shahed-136", над Миколаївщиною - два", - сказано в повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі у четвер уранці.