Події

07:39 13.10.2022

За ніч на півдні було збито шість дронів-камікадзе "Shahed-136"

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За ніч на півдні було збито шість дронів-камікадзе "Shahed-136"

У ніч проти четверга сили ППО на півдні збили 6 дронів-камікадзе "Shahed-136": 4 – над Одеською областю, 2 – над Миколаївською, повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.

"Вночі, 13 жовтня, силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" Повітряних Сил ЗС України над Одещиною збито чотири ворожі дрони-камікадзе "Shahed-136", над Миколаївщиною - два", - сказано в повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі у четвер уранці.

 

 

 

Теги: #повітря #дрони #ворог

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