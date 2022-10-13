Минулої доби ЗС України відбили атаки в районах Бахмутського, Озарянівки, Іванграда, Бахмута і Мар'їнки

Минулої доби українські військові відбили ворожі атаки в районах населених пунктів Бахмутське, Озарянівка, Іванград, Бахмут і Мар'їнка, повідомляє Генеральний штаб Збройних Сил України.

"Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 32 удари. Підтверджено ураження більш як 25 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також 7 зенітних ракетних комплексів противника. Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони збили 4 вертольоти ворога та 26 БпЛА", - сказано в зведенні, опублікованому на фейсбуці в четвер уранці.

Минулої доби ракетні війська та артилерія уразили 6 пунктів управління, 7 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 4 склади боєприпасів. В зону вогневого ураження також потрапили позиції ворожої артилерії, РЕБ та інші військові цілі.