У Житомирській області ППО попередньо спрацювала по нерозпізнаному літальному апарату

За попередньою інформацією, на Житомирщині в середу ввечері, сили ППО спрацювали по нерозпізнаному літальному апарату, повідомляє голова обласної військової адміністрації Віталій Бунечко.

"Сьогодні ввечері на Житомирщині сили ППО попередньо спрацювали по нерозпізнаному літальному апарату. Більш детальна інформація буде після детального вивчення території фахівцями. Дякую ЗСУ!", - написав Бунечко у телеграм-каналі.