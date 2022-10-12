Події

20:35 12.10.2022

Чехія з 25 жовтня заборонить росіянам із шенгенськими візами в'їзд до країни

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Чехія з 25 жовтня заборонить росіянам із шенгенськими візами в'їзд до країни

Влада Чехії з 25 жовтня запровадить заборону на в'їзд росіянам із шенгенськими візами, які прибувають із будь-якої іншої країни ЄС з туристичними цілями, на спортивні чи культурні заходи, повідомляє в середу чеське радіо.

Про це рішення оголосив у середу на пресконференції міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський.

За даними МЗС Чехії, до 200 російських громадян щодня прибувають до Чехії через міжнародні аеропорти.

Країни Балтії та Польща заблокували доступ туристам із РФ 19 вересня. Фінляндія закрила кордон для російських туристів 30 вересня.

 

 

Теги: #заборона #вїзд #чехія #росіяни

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