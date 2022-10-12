"Укренерго" стабілізувало енергопостачання Києва та центральних областей і планує не обмежувати споживачів при економії ними ресурсу в пікові години

НЕК "Укренерго" стабілізувала енергопостачання Києва та центральних областей України і закликає населення надалі мінімізувати споживання електроенергії вранці та ввечері, щоб не довелося відключати світло.

"Укренерго" стабілізувало енергопостачання Києва та центральних областей України. Сьогодні ввечері є велика ймовірність, що нам не доведеться запроваджувати примусові обмеження споживачів у цих регіонах", – написала компанія у своєму телеграм-каналі ввечері середи.

Водночас вона зазначила, що умовою не відключення електроенергії є мінімізація її використання у вечірні та ранкові піки, що дозволить не допустити зростання рівня її споживання в енергосистемі.

"Тому просимо всіх споживачів просто зараз підходити до споживання електроенергії дбайливо: вимкніть зайві електроприлади вранці і ввечері, коли споживання електроенергії максимальне. Це знизить навантаження на мережі і полегшить роботу енергетиків, які їх відновлюють", - в черговий раз закликала компанія.

Водночас, в "Укренерго" зазначили, що графіки аварійних обмежень поки що залишаються у Харківській, Сумській та Полтавській областях.

"Останні ракетні обстріли пошкодили чимало енергетичного обладнання, і ми продовжуємо його відновлювати. Роботи дуже багато. Масштаби та складність пошкоджень у різних регіонах відрізняються, тому нам десь потрібно більше часу", – описали ситуацію в НЕК.

"Якщо у вас досі відключають світло, це означає, що рівно в ці хвилини енергетики працюють, щоб відновити його", - зазначили в "Укренерго".