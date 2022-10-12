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19:36 12.10.2022

Окупанти намагаються утримати тимчасово захоплені території на півдні та сході України, а також зірвати наступ української армії

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Окупанти намагаються утримати тимчасово захоплені території на півдні та сході України, а також зірвати наступ української армії

Російські окупанти намагаються утримати тимчасово захоплені території України та зосереджують зусилля на спробах зриву активних дій Сил оборони на окремих напрямках, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

У відомстві зазначають, що при цьому окупанти також намагаються вести наступальні дії на бахмутському та авдіївському напрямках.

"Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж усієї лінії зіткнення, здійснює інженерне обладнання оборони на окремих напрямках та веде повітряну розвідку. Противник продовжує порушувати норми Міжнародного гуманітарного права, закони і звичаї ведення війни, завдає ударів по критичній інфраструктурі та житлових районах", - йдеться у повідомленні.

У ньому уточнюється, що протягом доби окупанти завдали 3 ракетні та 4 авіаційні удари, здійснили до 10 обстрілів із РСЗВ.

Ударів противника зазнали об’єкти та мирні громадяни більш ніж 10 населених пунктів. Серед них - Малі Щербаки, Очаків, Нікополь та Мирне. В зону ураження потрапили інфраструктурні об’єкти на території Запорізької та Миколаївської областей. Для ударів противник використав крилаті, авіаційні та зенітні керовані ракети. Крім того, окупанти продовжують використовувати безпілотні літальні апарати іранського виробництва "Shahed-136". Десять з них було знищено силами і засобами ППО Сил оборони України.

"На Волинському та Поліському напрямках обстановка залишається без суттєвих змін. Триває комплексна перевірка збройних сил республіки білорусь з відпрацюванням навчально-бойових завдань. Зберігається загроза завдання ракетних та авіаударів, а також застосування БпЛА "Shahed-136" з території республіки білорусь", - повідомили в Генштабі.

Там зазначили, що на інших напрямках противник здіснював обстріли з різних видів озброєння, зокрема, на сіверському напрямку обстрілював із мінометів та ствольної артилерії райони населених пунктів Гай Чернігівської області та Миропілля, Стукалівка, Середина Буда, Рожковичі і Павлівка Сумської області. Також ворог задіяв ударні БПЛА.

на слобожанському напрямку – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Вовчанськ, Стрілеча та Уди. БпЛА задіяно для коригування вогню артилерії;

на краматорському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії вздовж всієї лінії зіткнення. Зокрема, в районах населених пунктів Білогорівка, Греківка, Зарічне, Серебрянка, Спірне, Терни та Торське. Ворог здійснює мінування мостових переходів;

на бахмутському напрямку противник завдавав вогневого ураження вздовж всієї лінії зіткнення. Зокрема, в районах населених пунктів Бахмут, Соледар, Майорськ, Нью-Йорк та Залізне;

на авдіївському напрямку – з танків та артилерії різних типів, в районах населених пунктів Авдіївка, Водяне, Невельське, Первомайське, Олександропіль, Новокалинове, Мар’їнка, Пречистівка, Золота Нива та Тоненьке.

На новопавлівському та запорізькому напрямках противник наступальних дій не проводив. Вогневого впливу зазнали понад 20 населених пунктів. Серед них - Новосілка, Залізничне, Білогір’я, Времівка, Малинівка, Нескучне, Оріхів, Чарівне та Ольгівське.

На південнобузькому напрямку обстрілів зазнали райони понад 40 населених пунктів вздовж всієї лінії зіткнення.

 

 

 

Теги: #війна #зведення #окупанти

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