Шмигаль обговорив із послами країн G7 руйнування енергетичної інфраструктури в результаті обстрілу з боку Росії

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль обговорив із послами країн G7 руйнування енергетичної інфраструктури внаслідок обстрілу з боку Росії.

"На зустрічі з послами країн G7 розповів про воєнні злочини Росії та руйнування енергетичної інфраструктури. Повинні протистояти цьому разом! Подякував за рішучу заяву лідерам G7 на підтримку України", - написав Шмигаль у твіттері.

Також, за словами прем’єра, сторони обговорили розмінування, відновлення України та подальшу допомогу українцям.