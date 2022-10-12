Події

19:22 12.10.2022

Шмигаль обговорив із послами країн G7 руйнування енергетичної інфраструктури в результаті обстрілу з боку Росії

1 хв читати
Шмигаль обговорив із послами країн G7 руйнування енергетичної інфраструктури в результаті обстрілу з боку Росії

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль обговорив із послами країн G7 руйнування енергетичної інфраструктури внаслідок обстрілу з боку Росії.

"На зустрічі з послами країн G7 розповів про воєнні злочини Росії та руйнування енергетичної інфраструктури. Повинні протистояти цьому разом! Подякував за рішучу заяву лідерам G7 на підтримку України", - написав Шмигаль у твіттері.

Також, за словами прем’єра, сторони обговорили розмінування, відновлення України та подальшу допомогу українцям.

 

 

 

Теги: #зустріч #премєр #g7

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:31 11.10.2022
Резніков зустрінеться з міністрами оборони НАТО та Контактною групою у форматі "Рамштайн"

Резніков зустрінеться з міністрами оборони НАТО та Контактною групою у форматі "Рамштайн"

19:29 11.10.2022
Нинішні санкції ЄС проти РФ неефективні, потрібен їх перегляд

Нинішні санкції ЄС проти РФ неефективні, потрібен їх перегляд

19:23 11.10.2022
Лідери G7 обіцяють і надалі допомагати Україні, зокрема озброєннями

Лідери G7 обіцяють і надалі допомагати Україні, зокрема озброєннями

17:11 11.10.2022
Зеленський закликав країни G7 до симетричної відповіді на дії Росії

Зеленський закликав країни G7 до симетричної відповіді на дії Росії

12:07 10.10.2022
Зеленський виступить на терміновому засіданні G7

Зеленський виступить на терміновому засіданні G7

21:18 09.10.2022
Прем'єр Франції обіцяє вирішити проблему нестачі палива на АЗС упродовж тижня

Прем'єр Франції обіцяє вирішити проблему нестачі палива на АЗС упродовж тижня

07:32 07.10.2022
Кулеба зустрівся з президентом Гани

Кулеба зустрівся з президентом Гани

10:54 05.10.2022
Посли G7 обговорили з Верещук питання реінтеграції деокупованих територій України

Посли G7 обговорили з Верещук питання реінтеграції деокупованих територій України

20:24 04.10.2022
Стан готовності житлових будинків і теплових мереж до опалювального сезону становить майже 90%

Стан готовності житлових будинків і теплових мереж до опалювального сезону становить майже 90%

20:17 04.10.2022
Шмигаль: Ми маємо бути готовими до терористичних актів Росії проти критичної інфраструктури

Шмигаль: Ми маємо бути готовими до терористичних актів Росії проти критичної інфраструктури

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Контактна група з оборони України продовжить постачати ЗС України можливості, яких вони потребуватимуть у важкі майбутні тижні, місяці та роки - голова Пентагону

Міллі: Атаки на цивільні цілі – це воєнний злочин

Системи ППО будуть доставлені в Україну настільки швидко, наскільки це буде можливо фізично - Остін

РНБО внесла зміни до персональних санкцій проти Януковича, Лебедєва, Курченка та Дерипаски

РФ використовує мобілізованих росіян для поповнення втрат своїх підрозділів, їм видаються старі шоломи та неефективні автомати АК-12 – Генштаб ЗСУ

ОСТАННЄ

Контактна група з оборони України продовжить постачати ЗС України можливості, яких вони потребуватимуть у важкі майбутні тижні, місяці та роки - голова Пентагону

Чехия с 25 октября запретит россиянам с шенгенскими визами въезд в страну

Міллі: Атаки на цивільні цілі – це воєнний злочин

Системи ППО будуть доставлені в Україну настільки швидко, наскільки це буде можливо фізично - Остін

РНБО внесла зміни до персональних санкцій проти Януковича, Лебедєва, Курченка та Дерипаски

Міллі: Ця боротьба не просто в інтересах України, а й у глобальних інтересах

Окупанти намагаються утримати тимчасово захоплені території на півдні та сході України, а також зірвати наступ української армії

РФ використовує мобілізованих росіян для поповнення втрат своїх підрозділів, їм видаються старі шоломи та неефективні автомати АК-12 – Генштаб ЗСУ

Сили оборони України успішно відбили атаки російських окупантів на кількох напрямках

Зеленський подякував рятувальникам, лікарям, енергетикам, працівникам комунальних служб за оперативне відновлення інфраструктури

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА