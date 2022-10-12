Події

14:48 12.10.2022

Резніков: Перший пункт на порядку денному зустрічі у форматі "Рамштайн" - посилення ППО України

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Резніков: Перший пункт на порядку денному зустрічі у форматі "Рамштайн" - посилення ППО України

Перший пункт на порядку денному зустрічі у форматі "Рамштайн", що розпочалася в Брюсселі в середу, – посилення ППО України, повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

"Розпочинається наша робота в рамках Контактної групи з питань оборони України "Рамштайн 6" та зустрічі міністрів оборони НАТО. Також маю важливі двосторонні зустрічі. Пункт №1 на сьогоднішньому порядку денному - посилення ППО України", - написав Резніков у твіттері в середу.

 

Теги: #резніков #ппо #рамштайн

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