Події

13:30 12.10.2022

Українські підрозділи за 18 хвилин збили щонайменше 4 російські ударні вертольоти

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Українські підрозділи за 18 хвилин збили щонайменше 4 російські ударні вертольоти

Ракетні підрозділи Повітряних сил на півдні України з 8:40 до 8:58 12 жовтня збили щонайменше чотири ударні вертольоти російських окупантів, ймовірно Ка-52, які здійснювали вогневу підтримку наземних військ, повідомляє командування ПС ЗСУ.

"За попередніми даними, один вертоліт упав на звільненій від рашистів території, решта – за лінією фронту. Бойова робота велась ще по двох вертольотах, тому є велика ймовірність, що кількість підтверджених збитих вертольотів збільшиться", - зазначено в повідомленні в телеграм-каналі.

 

Теги: #рф #знищення #вертольоти

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