Події

10:09 12.10.2022

Байден не має наміру зустрічатися з Путіним на саміті G20

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Байден не має наміру зустрічатися з Путіним на саміті G20

Президент США Джо Байден не бачить вагомих причин для зустрічі з російським президентом Володимиром Путіним на саміті G20 в Індонезії.

"Я думаю, що він (Путін – ІФ-У) скоїв воєнні злочини. І тому я не бачу сенсу зустрічатися із ним нині", - сказав Байден в інтерв'ю телеканалу CNN.

Він наголосив, що Путін помилково вважав, що українці підкоряться російському вторгненню, - помилкова думка, яка була спростована запеклим спротивом усередині України.

"Він думав, що його зустрінуть із розкритими обіймами, що це дім матінки Росії в Києві, і я думаю, що він просто повністю прорахувався", - сказав Байден.

Теги: #g20 #путін #байден

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