Окупанти примушують луганчан до насильницької паспортизації, загрожують позбавленням грошових виплат

Російські окупанти примушують луганчан до насильницької паспортизації, без якої їм не можна буде оформлювати грошові виплати, повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Окупанти дали населенню не більше двох місяців, щоб отримати паспорт Росії. Раніше в переважній більшості це були популізм і бажання самих жителів регіону. Тепер уже не запитують – хочеш або ні?", - написав він у телеграм-каналі.

За словами Гайдая, з 1 січня 2023 року будь-які виплати – зарплата, соціальні, грошові перекази – будуть здійснюватися виключно за наявності індивідуального особового рахунку, для відкриття якого потрібно мати паспорт Росії.

"Безпосередньо силою не примушують – просто залишають без грошей. Але не попереджають, що Україна з цього питання посилює кримінальну відповідальність", - зазначив він.

Водночас, незважаючи на нестачу у медичних закладах у Луганській області лікарів продовжуються бунти серед мобілізованих самопроголошеним керівництвом Луганщини медпрацівників із центральних та східних областей Росії.

"Так, на одному з навчальних полігонів східного військового округу, через низький рівень забезпечення, недотримання санітарних норм, неналежного харчування та відсутності нормальних умов для проживання, понад сто мобілізованих відмовляються виконувати будь-які накази командування та залишати казарму", - написав Гайдай.