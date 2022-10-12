Вітренко: Опублікований звіт щодо конфіскації активів РФ за руйнування в Україні найближчим часом розглянуть на G7

Міжнародна робоча група з санкцій проти Росії опублікувала звіт щодо конфіскації активів РФ за нанесені нею в результаті військової агресії руйнування в Україні, яку найближчим часом розглянуть на засіданні країн "Великої сімки", повідомив голова правління НАК Юрій Вітренко.

"Міжнародна робоча група щодо санкцій проти Росії, до якої я входжу, щойно опублікувала звіт "Навіщо і як конфіскувати російські державні активи для допомоги у відбудові України", - написав Вітренко у фейсбуці пізно ввечері у вівторок.

За його словами, у звіті "достатньо детально аргументована позиція робочої групи з цього питання".

"Насамперед щодо сотень мільярдів доларів державних активів російської федерації, які були заморожені в країнах G7", - наголосив голова правління.

Він зазначив, що це питання (конфіскація російських активів – ІФ-У) найближчим часом стане предметом розгляду на засіданні країн G7.

"Також зверну увагу на аргументацію робочої групи щодо ролі міжнародних партнерів України у роботі відповідного фонду відновлення України та взаємозв’язку зі вступом до ЄС", - додав Вітренко.