За добу українські військові знищили 23 окупанти, склад боєприпасів і пункт управління

За добу на південному напрямку українські захисники знищили 23 одиниці особового складу агресора, склад боєприпасів неподалік Дудчан та пункт управління, повідомляє Оперативне Командування "Південь".

"Нашими ракетно-артилерійськими підрозділами виконано 300 вогневих завдань, за результатами яких знищено 23 рашисти, вантажний та броньований автомобіль, ударний БПЛА типу "Шахід", склад боєприпасів неподалік Дудчан, пункт управління та вузол зв'язку біля Суханового. Істотно пошкоджено 2 ворожі самохідні артилерійські установки "Гвоздика" та БТР", - йдеться у повідомленні.

Також наголошується, що за добу ворог двічі парами ударних К-52, двічі ударним дроном та ще раз парою штурмовиків Су-25 атакував позиції українських військових. Без втрат.

Крім того, ще двічі парами штурмовиків Су-25 противник атакував нещодавно звільнені села на правому березі Дніпра.

Також повідомляється, що на Чорному морі 12 ворожих кораблів маневрують біля узбережжя Криму, з них 2 надводні носії "Калібрів" (а це 16 ракет) і 3 великі десантні кораблі.