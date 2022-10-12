Події

07:15 12.10.2022

На Херсонщині окупанти проводять рейдерські захоплення с/г підприємств, а на Луганщині є потреба у медперсоналі з РФ

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На Херсонщині окупанти проводять рейдерські захоплення с/г підприємств, а на Луганщині є потреба у медперсоналі з РФ

Війська Росії проводять рейдерські захоплення сільськогосподарських підприємств у Херсонській області, а на Луганщині є потреба в медперсоналі з РФ через велику кількість поранених російських військових, повідомляє Генеральний штаб України.

Згідно з ранковим зведенням Генштабу, окупанти в Херсонській області продовжують рейдерське захоплення сільськогосподарських підприємств, проводять там інвентаризацію активів і перереєструють їх на себе за російським законодавством.

Крім того, внаслідок успішних дій Сил оборони України та через велику кількість поранених на тимчасово окупованих територіях Луганської області спостерігається дефіцит медичних працівників.

"Щоб поповнити штати лікарень, самопроголошене керівництво регіону надіслало клопотання з проханням про відрядження медперсоналу із центральних та східних областей російської федерації", - сказано у зведенні.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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