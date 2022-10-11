Росія має бути виключена з ЮНЕСКО

Президент України Володимир Зеленський висловився за виключення Росії з Організації Об'єднаних Націй з питань освіти, науки та культури (ЮНЕСКО).

"Чому представники Росії досі серед вас? Що вони роблять в ЮНЕСКО? Чи можуть бути в ЮНЕСКО представники держави-терориста, яка пишається тим, які руйнування чинить в іншій країні?" - сказав він у вівторок, виступаючи в цій організації за допомогою відеозв'язку.

"Потрібні нові кроки, які держава-терорист відчує. Вона точно не може головувати в одному з ключових органів – комітеті Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Таке російське головування знецінює саму репутацію ЮНЕСКО. Держава-терорист має бути виключена з усіх органів ЮНЕСКО та з самої організації. Нехай це буде історичним прикладом у світі, що ніхто не терпітиме ворога культури, ворога освіти, ворога науки" - заявив він.

Президент закликав "дати чіткий сигнал, що світ не заплющить очі на знищення нашої спільної історії, нашої спільної культури, спільної спадщини".

"Одним із кроків має стати збереження історичного центру Одеси – прекрасного міста, важливого порту на Чорному морі та джерела культури для мільйонів людей у різних країнах", - сказав він.

За його словами, Україна разом із партнерами приготувала номінаційне досьє Одеси для включення до списку всесвітньої спадщини. "Звертаюся до вас із проханням ініціювати позачергову сесію комітету всесвітньої спадщини, щоб вирішити це питання для Одеси", - сказав він, наголосивши, що "Одеса є мішенню для російських ударів".